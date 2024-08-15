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Несчастный случай произошел на стройке в Астане

несчастный случай произошел на стройке в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 22:06 Фото: pixabay
15 августа в Астане 34-летний строитель упал с высоты седьмого этажа, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, инцидент произошел по адресу Мангилик ел, 62/1. В данное время пострадавший находится во второй больнице.

"Медики констатировали ушиб головного мозга, легких и левой почки, политравму, закрытые переломы ребер, в области обеих лопаток, разных частей позвоночника. Ему сделали операции. Он находится в реанимации в состоянии тяжелой степени тяжести", – говорится в сообщении.

Ранее несчастный случай произошел на шахте "Соколовская" Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО) – погиб рабочий.

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