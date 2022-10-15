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Ситуация в Украине: в Польше возобновили прокачку по нефтепроводу РФ, ФРГ передала Киеву 16 танковых мостоукладчиков

Украина Фото: pixabay
В Польше возобновили прокачку нефти по крупнейшему экспортному нефтепроводу России "Дружба", сообщает Zakon.kz.

  • Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр считает, что США должны отправлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу по более приемлемым ценам.

  • Румыния предоставит почти $1,5 млн для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, Молдавии, Грузии и Иордании. 

  • Президент России Владимир Путин дал ЦБ РФ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тыс. долларов.

  • МИД РФ возмущен отсутствием реакции властей ФРГ на акты вандализма в отношении посольства в Берлине и консульства во Франкфурте-на-Майне 10 октября, заявлен решительный протест.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что договориться по Украине можно "в течение недели" при условии, что США и Великобритания поймут необходимость сесть за стол переговоров.

  • Также Лукашенко в интервью американской NBC заявил, что "Зеленскому запретили вести переговоры". "Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен". Однако он отметил, что необходимо остановить конфликт в Украине и вернуться к переговорам.

  • США понимают важность обеспечения украинской армии спутниковой связью, Пентагон изучает конкретные варианты такой помощи – пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

  • Канадский вице-премьер Кристина Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20. Но оговорилась, что это маловероятно.

  • Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за участившихся нападений.

  • По статье о дискредитации армии россиян уже оштрафовали на 85,7 млн рублей – это 2504 человека.

  • Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен. Местные власти сообщили, что после тушения началась ликвидация последствий.

  • Германия передала Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber и 10 понтонно-мостовых машин.

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