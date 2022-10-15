Ситуация в Украине: в Польше возобновили прокачку по нефтепроводу РФ, ФРГ передала Киеву 16 танковых мостоукладчиков

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр считает, что США должны отправлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу по более приемлемым ценам.

Румыния предоставит почти $1,5 млн для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, Молдавии, Грузии и Иордании.

Президент России Владимир Путин дал ЦБ РФ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тыс. долларов.

МИД РФ возмущен отсутствием реакции властей ФРГ на акты вандализма в отношении посольства в Берлине и консульства во Франкфурте-на-Майне 10 октября, заявлен решительный протест.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что договориться по Украине можно "в течение недели" при условии, что США и Великобритания поймут необходимость сесть за стол переговоров.