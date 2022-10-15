Ситуация в Украине: в Польше возобновили прокачку по нефтепроводу РФ, ФРГ передала Киеву 16 танковых мостоукладчиков
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр считает, что США должны отправлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу по более приемлемым ценам.
Румыния предоставит почти $1,5 млн для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, Молдавии, Грузии и Иордании.
Президент России Владимир Путин дал ЦБ РФ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тыс. долларов.
МИД РФ возмущен отсутствием реакции властей ФРГ на акты вандализма в отношении посольства в Берлине и консульства во Франкфурте-на-Майне 10 октября, заявлен решительный протест.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что договориться по Украине можно "в течение недели" при условии, что США и Великобритания поймут необходимость сесть за стол переговоров.
Также Лукашенко в интервью американской NBC заявил, что "Зеленскому запретили вести переговоры". "Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен". Однако он отметил, что необходимо остановить конфликт в Украине и вернуться к переговорам.
США понимают важность обеспечения украинской армии спутниковой связью, Пентагон изучает конкретные варианты такой помощи – пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Канадский вице-премьер Кристина Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20. Но оговорилась, что это маловероятно.
Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за участившихся нападений.
По статье о дискредитации армии россиян уже оштрафовали на 85,7 млн рублей – это 2504 человека.
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен. Местные власти сообщили, что после тушения началась ликвидация последствий.
Германия передала Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber и 10 понтонно-мостовых машин.