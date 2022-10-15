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На Крите мужчина погиб из-за последствий ливня

непогода Фото: pixabay
На севере греческого острова Крит 50-летний мужчина погиб и еще два человека пропали из-за последствий мощного ливня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Efimerida ton Syntakton, потоки воды унесли в море десятки автомобилей, припаркованных на улицах прибрежной деревни Агия Пелагия. В одной из машин и нашли тело 50-летнего мужчины.

Заместитель губернатора Ираклиона Никос Сиригонакис рассказал, что пожарные спасли женщину из автомобиля, который оказался в море в районе Лигария. У пострадавшей серьезные травмы. По данным пожарной службы, идет обследование еще 9 залитых водой машин.

Из-за стихийного бедствия власти призывали местных жителей ограничить передвижения по дорогам и выезжать только по крайней необходимости. В ряде приморских деревень водой были залиты дороги, повреждены здания.

На Крите в ближайшие часы снова ожидаются значительные осадки. Непогода должна отступить к вечеру. 

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