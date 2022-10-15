На Крите мужчина погиб из-за последствий ливня
Как пишет газета Efimerida ton Syntakton, потоки воды унесли в море десятки автомобилей, припаркованных на улицах прибрежной деревни Агия Пелагия. В одной из машин и нашли тело 50-летнего мужчины.
Заместитель губернатора Ираклиона Никос Сиригонакис рассказал, что пожарные спасли женщину из автомобиля, который оказался в море в районе Лигария. У пострадавшей серьезные травмы. По данным пожарной службы, идет обследование еще 9 залитых водой машин.
Из-за стихийного бедствия власти призывали местных жителей ограничить передвижения по дорогам и выезжать только по крайней необходимости. В ряде приморских деревень водой были залиты дороги, повреждены здания.
На Крите в ближайшие часы снова ожидаются значительные осадки. Непогода должна отступить к вечеру.