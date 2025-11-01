#Народный юрист
Мир

Вендетта на острове Крит: две семьи устроили смертельную перестрелку

две семьи устроили смертельную перестрелку на острове Крит, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 00:23 Фото: pixabay
Две враждующие семьи устроили перестрелку на греческом острове Крит. Известно, что погибли два человека и еще 10 пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации The North West Star, среди пострадавших есть ребенок.

"На Крит срочно отправляются глава греческой полиции и глава "греческого ФБР" с командой после кровопролитного инцидента с двумя погибшими и минимум десятью ранеными, среди которых есть ребенок", – говорится в сообщении.

Как уточняется, перестрелка произошла утром в субботу в поселке Воризия в центральной части Крита. Стрельбу устроили две семьи, находящиеся в состоянии вражды. На данный момент известно о двух погибших – 50-летней женщине и 39-летнем мужчине. 

Отмечается, что как на месте перестрелки, так и в больницах дежурят полицейские.

Согласно предварительной версии, поводом инцидента послужило взрывное устройство, которое представители одной семьи по неизвестной причине заложили в недавно построенное здание, принадлежащее второй семье. Из-за взрыва тогда никто не пострадал, но был нанесен ущерб зданию.

Иностранные СМИ пишут, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и произвели "тысячи" выстрелов.

По некоторым данным, пострадали 15 человек.

Ранее сообщалось, что педагог решила отсудить у школы 40 млн долларов за стрельбу шестилетнего ученика.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
