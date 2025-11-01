Вендетта на острове Крит: две семьи устроили смертельную перестрелку

Две враждующие семьи устроили перестрелку на греческом острове Крит. Известно, что погибли два человека и еще 10 пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации The North West Star, среди пострадавших есть ребенок.

"На Крит срочно отправляются глава греческой полиции и глава "греческого ФБР" с командой после кровопролитного инцидента с двумя погибшими и минимум десятью ранеными, среди которых есть ребенок", – говорится в сообщении.

Как уточняется, перестрелка произошла утром в субботу в поселке Воризия в центральной части Крита. Стрельбу устроили две семьи, находящиеся в состоянии вражды. На данный момент известно о двух погибших – 50-летней женщине и 39-летнем мужчине.

Отмечается, что как на месте перестрелки, так и в больницах дежурят полицейские.

Согласно предварительной версии, поводом инцидента послужило взрывное устройство, которое представители одной семьи по неизвестной причине заложили в недавно построенное здание, принадлежащее второй семье. Из-за взрыва тогда никто не пострадал, но был нанесен ущерб зданию.

Иностранные СМИ пишут, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и произвели "тысячи" выстрелов.

По некоторым данным, пострадали 15 человек.

🚨BREAKING: A feud between two families left at least 2 dead and 15 injured after a shooting in Vorizia village on the Greek island of Crete; over 2,000 rounds were fired. pic.twitter.com/c6JfmMR9sD — World Source News (@Worldsource24) November 1, 2025

