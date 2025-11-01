Вендетта на острове Крит: две семьи устроили смертельную перестрелку
По информации The North West Star, среди пострадавших есть ребенок.
"На Крит срочно отправляются глава греческой полиции и глава "греческого ФБР" с командой после кровопролитного инцидента с двумя погибшими и минимум десятью ранеными, среди которых есть ребенок", – говорится в сообщении.
Как уточняется, перестрелка произошла утром в субботу в поселке Воризия в центральной части Крита. Стрельбу устроили две семьи, находящиеся в состоянии вражды. На данный момент известно о двух погибших – 50-летней женщине и 39-летнем мужчине.
Отмечается, что как на месте перестрелки, так и в больницах дежурят полицейские.
Согласно предварительной версии, поводом инцидента послужило взрывное устройство, которое представители одной семьи по неизвестной причине заложили в недавно построенное здание, принадлежащее второй семье. Из-за взрыва тогда никто не пострадал, но был нанесен ущерб зданию.
Иностранные СМИ пишут, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и произвели "тысячи" выстрелов.
По некоторым данным, пострадали 15 человек.
🚨BREAKING: A feud between two families left at least 2 dead and 15 injured after a shooting in Vorizia village on the Greek island of Crete; over 2,000 rounds were fired. pic.twitter.com/c6JfmMR9sD— World Source News (@Worldsource24) November 1, 2025
