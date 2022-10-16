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Военный летчик из Болгарии установил новый рекорд Гиннесса

пилот Фото: pixabay
Болгарский летчик Николай Калайджиев установил новый рекорд Гиннесса по количеству взлетов и посадок за один час, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал bTV, летчику на сверхлегком самолете удалось за 60 минут совершить 40 взлетов и посадок, на четыре больше предыдущего достижения, полеты проводились на высоте 300 м.

В подобного рода экстремальных условиях самое важное сохранять спокойствие. Летаю с 2016 года на всех типах военных и гражданских самолетов, имею около 500 часов в воздухе. Николай Калайджиев

35-летний Калайджиев – военный летчик, имеющий лицензию пилота гражданской авиации и пилота-акробата. 

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