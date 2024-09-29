Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шоу дронов в Китае попало в Книгу рекордов Гиннесса

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 08:50 Фото: guinnessworldrecords
В Китае прошло эпичное шоу дронов, установившее новый мировой рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Специально для этого в ночное небо подняли 7598 коптеров.

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 08:50

Фото: guinnessworldrecords

Они сформировали Великую китайскую стену, красочного дракона, а также еще несколько фигур и гигантского тигра.

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 08:50

Фото: guinnessworldrecords

Тигр как раз и стал рекордсменом, завоевав звание "крупнейшего в истории изображения из дронов". Он превзошел прошлый рекорд более чем в 2,5 раза.

А в Корее дрон превратили в летающую тележку для шопинга.

Читайте также

Цукерберг представил очки с синхронным переводом мировых языков
Цукерберг представил очки с синхронным переводом мировых языков
В Корее дрон превратили в летающую тележку
В Корее дрон превратили в летающую тележку для шопинга
Показали в Астане
В Астане показали "мощь" и экологичность мирного атома
Алия Абди
Китай Книга рекордов Гиннесса 2024 год Технологии Цифровые технологии Пиротехника Шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Иногда хочется рыдать: Прокурор по делу Бишимбаева рассказала о работе в органах
Иногда хочется рыдать: прокурор по делу Бишимбаева высказалась о работе женщины в органах
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
взрыв, кафе
В кафе Астаны взорвался газовый баллон: пострадали шесть человек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: