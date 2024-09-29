Шоу дронов в Китае попало в Книгу рекордов Гиннесса

В Китае прошло эпичное шоу дронов, установившее новый мировой рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Специально для этого в ночное небо подняли 7598 коптеров.

Фото: guinnessworldrecords

Они сформировали Великую китайскую стену, красочного дракона, а также еще несколько фигур и гигантского тигра.

Фото: guinnessworldrecords

Тигр как раз и стал рекордсменом, завоевав звание "крупнейшего в истории изображения из дронов". Он превзошел прошлый рекорд более чем в 2,5 раза.

А в Корее дрон превратили в летающую тележку для шопинга.

