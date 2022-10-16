Школьник толкнул учителя в Атырау и повредил ей руку

Врачи диагностировали у учителя гематомы. Педагог отправилась в больничный отпуск, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 11 октября в средней школе №24.

Ученики 7-го класса сдавали СОР по истории. Учительница подошла к школьнику, который не выполнял задание, и спросила, почему он этого не делает и не требуется ли ему помощь.

Семиклассник грубо толкнул учителя, после чего она упала на пол. В школу немедленно вызвали родителей школьника, и они попросили прощения у педагога.

По заключению врача, учительница получила гематому правой руки и отправилась на больничный.

Что касается подростка, то его поставили на школьный учет, а документы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.