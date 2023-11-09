Сельских учителей в ЗКО принуждали вернуть долг по зарплате

После летнего отпуска учителя и сотрудники вдруг обнаружили, что они должны вернуть государству 57 млн тенге. Педагоги недоумевают, откуда у них взялась такая задолженность, сообщает Zakon.kz.

О том, что у сотрудников школы многомиллионные долги они узнали из уведомлений после летнего отпуска. В должниках оказались не только учителя, но и охранник и даже уборщица. Всего 73 человека. Сумма задолженности составила 57 млн тенге, сообщает телеканал "Астана".



"У меня 9 часов и 0.5 ставки, и я должна 1 млн. 100. Сначала было 2 млн. потом 1 млн. 300 пересчитали, потом млн. 100. А теперь млн. 200. Пусть разбираются те, кто создал эту ситуацию. Но дергают нас. Заставляют бумаги собирать, постоянно пересчеты. Я уже решила вообще никуда не ходить. Я уже 38 лет проработала. И себя чувствую униженной, чтобы объяснять, где, чего- то, как- то, – рассказывает педагог-психолог Светлана Сармина".





В областном управлении образования говорят, что сотрудники школы в 2021 и 2022 году получали повышенные зарплаты. Больше тех, кто им были положены по договору. Но этого никто из учителей не заметил. Теперь деньги нужно вернуть.

"Каждый сотрудник знает, сколько он получает. Если он видит, что ежемесячно он получает больше, чем положено, сейчас каждый учитель очень грамотный, умеет считать. Не хочу никого обидеть, но 73 сотрудника видят, что им поступает больше и не в одно время, а длительное время. Хоть один из них мог бы подойти и сказать, пересчитайте мне", – прокомментировала заместитель руководителя областного управления образования Клара Мендыгалиева.

Учителя обратились в Департамент экономических расследований региона. Они начали разбираться в ситуации. В итоге директора школы и бухгалтера уволили.

В отношении последнего заведено уголовное дело по статье присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Астане напротив: зарплаты учителям не платили на протяжении двух месяцев. Деньги вовремя не получили 133 человека – как педагоги, так и другие работники школы. Обнаружив это, прокуратура внесла акт надзора и заставила руководство учреждения погасить задолженность по зарплате перед всеми сотрудниками. Им выплатили более 41 млн тенге.