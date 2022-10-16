Сербия отстояла звание лучшей женской сборной на ЧМ по волейболу

Женская сборная Сербии стала двукратным чемпионом мира по волейболу. В решающем матче мирового первенства сербская команда переиграла Бразилию, тем самым повторив успех четырехлетней давности, сообщает Zakon.kz.

Финальный поединок прошел в голландском городе Апелдорн, где сборная Сербии без проблем победила Бразилию со счетом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17).

У чемпионок самой результативной волейболисткой с 15-ю очками стала Тияна Бошкович.

Сербские волейболистки защитили звание чемпионов мира, которое они завоевали 4 года назад в Японии. В матче за "бронзу" представители Италии обыграли команду США – 3:0 (25:20, 22:15, 27:25).

Женская сборная Казахстана по волейболу также принимала участие в этих состязаниях. Проиграв все игры на групповой стадии, казахстанки не смогли пройти в плей-офф турнира.

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