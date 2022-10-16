Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В преддверии Дня Республики в Шымкенте наградили чемпионов Казахстана

Футбол Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В канун Дня Республики, который празднуется 25 октября, на Центральном стадионе имени Кажимукана состоялась церемония награждения чемпионок страны, сообщает Zakon.kz.

"Шымкент" 11-й раз стал чемпионом Казахстана по женскому футболу.

В мероприятии приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов и президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов, которые поздравили спортсменок с победой.

аким Шымкента

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Мурат Айтенов выразил благодарность футболисткам, прославляющим имя Шымкента не только в республике, но и на международной арене, и в торжественной форме вручил им главный трофей.

Команда, выступающая при поддержке акимата Шымкента, 12 раз выигрывала Кубок Казахстана.

Шымкент футбол

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Также команда трижды выступала в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и входит в число 20 лучших команд Европы.

ФК

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Отметим, церемония награждения состоялась во время матча чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги "Ордабасы" – "Шахтер". В этом матче клуб из Шымкента выиграл со счетом 1:0.

Читайте также

Осенний фестиваль в городе металлургов провел "АрселорМиттал Темиртау"

36 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Касым-Жомарт Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая

Данияр Кунафин
Айтенов Мурат Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться
Миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства
пилот
Военный летчик из Болгарии установил новый рекорд Гиннесса
Токаев поздравил хлеборобов
Касым-Жомарт Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Коронавирус в Казахстане на 16 октября
36 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления