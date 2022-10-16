В преддверии Дня Республики в Шымкенте наградили чемпионов Казахстана
"Шымкент" 11-й раз стал чемпионом Казахстана по женскому футболу.
В мероприятии приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов и президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов, которые поздравили спортсменок с победой.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Мурат Айтенов выразил благодарность футболисткам, прославляющим имя Шымкента не только в республике, но и на международной арене, и в торжественной форме вручил им главный трофей.
Команда, выступающая при поддержке акимата Шымкента, 12 раз выигрывала Кубок Казахстана.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Также команда трижды выступала в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и входит в число 20 лучших команд Европы.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Отметим, церемония награждения состоялась во время матча чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги "Ордабасы" – "Шахтер". В этом матче клуб из Шымкента выиграл со счетом 1:0.