В преддверии Дня Республики в Шымкенте наградили чемпионов Казахстана

В канун Дня Республики, который празднуется 25 октября, на Центральном стадионе имени Кажимукана состоялась церемония награждения чемпионок страны, сообщает Zakon.kz.

"Шымкент" 11-й раз стал чемпионом Казахстана по женскому футболу.

В мероприятии приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов и президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов, которые поздравили спортсменок с победой.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Мурат Айтенов выразил благодарность футболисткам, прославляющим имя Шымкента не только в республике, но и на международной арене, и в торжественной форме вручил им главный трофей.

Команда, выступающая при поддержке акимата Шымкента, 12 раз выигрывала Кубок Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Также команда трижды выступала в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и входит в число 20 лучших команд Европы.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Отметим, церемония награждения состоялась во время матча чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги "Ордабасы" – "Шахтер". В этом матче клуб из Шымкента выиграл со счетом 1:0.