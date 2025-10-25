В Восточном Казахстане чествовали лучших жителей региона в честь Дня Республики

В канун Дня Республики в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония награждения выдающихся жителей Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Почетные государственные награды, ордена и медали от имени президента Республики Казахстан вручил аким области Нурымбет Сактаганов. Открывая церемонию, глава региона отметил, что День Республики – это праздник, объединяющий всех казахстанцев, символ единства, государственности и дружбы.

Фото: пресс-центр ВКО

"25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Казахстан. Сегодня мы отмечаем 35-летие этого исторического документа, ставшего основой будущей независимости страны. Эта дата – не просто страница в летописи, а символ решимости, единства и веры народа в свое будущее. Казахстан уверенно идет вперед, следуя стратегическому курсу президента, направленному на устойчивое развитие и благополучие общества. Восточно-Казахстанская область продолжает вносить весомый вклад в экономику страны. Все достижения нашей Республики – это результат сплоченного и созидательного труда наших граждан", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

После официальной части Нурымбет Сактаганов вручил государственные награды от имени президента Казахстана. За большой вклад в развитие различных сфер жизни региона награды получили представители образования, здравоохранения, сельского хозяйства, науки, культуры, промышленности и социальной сферы.

Фото: пресс-центр ВКО

Жители Восточного Казахстана были отмечены орденами "Парасат", "Құрмет", а также медалями "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат".

Фото: пресс-центр ВКО

Особое внимание зрителей вызвило чествование известных айтыскер-акынов Серика Куангана и Серика Кусанбаева, которым от имени жителей Восточного Казахстана были вручены символические подарки – автомобиль и денежный сертификат. Также автомобиль был вручен главному тренеру области Кайрату Сатжанову.

Фото: пресс-центр ВКО

Праздничный вечер завершился концертом артистов Восточного Казахстана, который символизирует начальный аккорд наступающего Дня Республики в регионе.

Фото: пресс-центр ВКО

