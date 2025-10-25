#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.13
624.88
6.64
Общество

В Восточном Казахстане чествовали лучших жителей региона в честь Дня Республики

Мероприятие, торжество, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 08:22 Фото: пресс-центр ВКО
В канун Дня Республики в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония награждения выдающихся жителей Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Почетные государственные награды, ордена и медали от имени президента Республики Казахстан вручил аким области Нурымбет Сактаганов. Открывая церемонию, глава региона отметил, что День Республики – это праздник, объединяющий всех казахстанцев, символ единства, государственности и дружбы.

Фото: пресс-центр ВКО

"25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Казахстан. Сегодня мы отмечаем 35-летие этого исторического документа, ставшего основой будущей независимости страны. Эта дата – не просто страница в летописи, а символ решимости, единства и веры народа в свое будущее. Казахстан уверенно идет вперед, следуя стратегическому курсу президента, направленному на устойчивое развитие и благополучие общества. Восточно-Казахстанская область продолжает вносить весомый вклад в экономику страны. Все достижения нашей Республики – это результат сплоченного и созидательного труда наших граждан", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

После официальной части Нурымбет Сактаганов вручил государственные награды от имени президента Казахстана. За большой вклад в развитие различных сфер жизни региона награды получили представители образования, здравоохранения, сельского хозяйства, науки, культуры, промышленности и социальной сферы.

Фото: пресс-центр ВКО

Жители Восточного Казахстана были отмечены орденами "Парасат", "Құрмет", а также медалями "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат".

Фото: пресс-центр ВКО

Особое внимание зрителей вызвило чествование известных айтыскер-акынов Серика Куангана и Серика Кусанбаева, которым от имени жителей Восточного Казахстана были вручены символические подарки – автомобиль и денежный сертификат. Также автомобиль был вручен главному тренеру области Кайрату Сатжанову.

Фото: пресс-центр ВКО

Праздничный вечер завершился концертом артистов Восточного Казахстана, который символизирует начальный аккорд наступающего Дня Республики в регионе.

Фото: пресс-центр ВКО

Ранее сообщалось, что в Алматы ко Дню Республики открыли четыре новые школы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Уральске в честь Дня Республики прошла церемония поднятия Государственного флага
19:06, 25 октября 2023
В Уральске в честь Дня Республики прошла церемония поднятия Государственного флага
Поднятие флага, концерты и цирк: какой досуг организовали алматинцам в честь Дня Республики
13:01, 25 октября 2023
Поднятие флага, концерты и цирк: какой досуг организовали алматинцам в честь Дня Республики
28 казахстанским спасателям вручили госнаграды в честь Дня Республики
19:26, 24 октября 2024
28 казахстанским спасателям вручили госнаграды в честь Дня Республики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: