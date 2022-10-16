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Кинолог-гвардеец задержал мужчину с наркотиками в Жезказгане

Полицейский с собакой нашли наркотики Фото: пресс-служба Нацгвардии
Мужчину доставили в Управление полиции города Жезказгана для дальнейшего разбирательства, сообщает Zakon.kz.

15 октября военнослужащий воинской части 6505 ефрейтор Алмат Ахметжанов с нарко-розыскной собакой по кличке Луна вместе полицейскими при досмотре автобуса возле железнодорожного вокзала выявили подозрительного мужчину.

Служебная собака обозначила мужчину, у которого при досмотре в присутствии понятых в дорожной сумке обнаружили полиэтиленовый пакет с растительным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Мужчину доставили в УП города Жезказгана для дальнейшего разбирательства.

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