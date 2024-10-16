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В Жезказгане состоялась встреча в честь легендарного генерала

В Жезказгане состоялась встреча в честь легендарного генерала, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 18:07 Фото: Департамент полиции области Улытау
В Управлении полиции города Жезказган состоялась встреча с супругой Рустема Кайдарова – Аймен Жексенбайкызы.

Руководитель управления полиции Асхат Дуйсембеков приветствовал гостей и назвал имя легендарного генерала при жизни чье имя стала легендой, Рустем Есимханулы Кайдарова, отметив его заслуги в истории органов внутренних дел.

Рустем Есимханулы Кайдаров – особое лицо в истории органов внутренних дел Республики Казахстан. Сегодня важны экспонаты и фотографии, которые, глядя на его нравственную жизнь, служат образцом для подражания для молодежи. Аймен Жексенбайкызы на встрече подробно рассказала о славном пути Рустема Есимханулы, его намеченных целях и вкладе в общество.

В Жезказгане состоялась встреча в честь легендарного генерала, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 18:07

Фото: Департамент полиции области Улытау

Аймен Жексенбайуызы вручила музею управления полиции оригинальную фотографию, сделанную в 1988 году на одном важном собрании в Жезказгане. Эта историческая картина будет сохранена в музее и представлена вниманию посетителей.

В Жезказгане состоялась встреча в честь легендарного генерала, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 18:07

Фото: Департамент полиции области Улытау

"Славный путь Рустема Есимханулы – для нас пример. Мы знаем его как человека, поднявшегося в органах внутренних дел Республики Казахстан от рядового сотрудника до первого заместителя министра внутренних дел, сформировавшего за собой большую школу, единичную личность, квалифицированного руководителя. Для нас большая гордость, почетная честь, что такой гражданин оставил особый след и в органах внутренних дел Жезказгана", – сказал Асхат Дуйсембеков.

Напомним что, Рустем Есимханулы в 1996 году на 39-й сессии Комиссии ООН был главой делегации правительства Республики Казахстан по вопросам борьбы с наркотиками. Один из авторов указа президента Республики Казахстан "О создании единого информационного пространства в Республике Казахстан". Активный член работы международной и правительственной комиссии по вопросам правопорядка и законодательного обеспечения. Автор более 20 научных статей. С 1999 года – президент акционерного общества "Пенсионный накопительный фонд "Қорғау", председатель Общественного объединения (Совета генералов), член-корреспондент Российской академии естественных наук, академик Международной академии информатизации и Всемирного информационного парламента.

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