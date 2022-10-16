В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 12 человек

Фото: pixabay

В городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато из-за стрельбы в баре погибли не менее 12 человек, еще трое получили ранения, сообщает Zakon.kzю

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