В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 12 человек
Фото: pixabay
В городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато из-за стрельбы в баре погибли не менее 12 человек, еще трое получили ранения, сообщает Zakon.kzю
Как уточняет управление общественной безопасности города через Twitter, инцидент произошел вечером 15 октября.
После сообщения сотрудники службы безопасности выехали на место происшествия, где врачи подтвердили гибель шести мужчин и шести женщин, – говорится в заявлении.
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