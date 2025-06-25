10 человек погибли во время празднования дня Святого Иоанна Крестителя в Мексике

В жилом доме в мексиканском городе Ирапуато (штат Гуанахуато) 10 человек погибли и еще несколько были ранены в результате стрельбы. Местные власти говорят, что среди погибших есть ребенок. Предполагается, что стрелявшими были участники одной из местных банд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, инцидент произошел во время празднования дня Святого Иоанна Крестителя. Предполагается, что пострадать могли не менее 17 человек.

"По предварительным данным, 10 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате попадания огнестрельного оружия", – заявили в министерстве общественной безопасности муниципалитета.

Местные власти на странице ведомства в соцсети X (бывш. Twitter) осудили происшествие в доме на улице Бустаманте в районе Баррио-Нуэво и выразили солидарность жертвам и их семьям, пострадавшим от "трусливого акта".

Гуанахуато – процветающий промышленный центр и центр для нескольких популярных туристических направлений, но это также самый смертоносный штат Мексики из-за войн между бандами, согласно официальной статистике убийств.

Ранее сообщалось, что в Австрии 10 человек погибли из-за стрельбы в школе.