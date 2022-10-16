Ситуация в Украине: Сербия закрыла свое посольство в Киеве, Франция передаст ПВО Crotale
Правительство Венгрии надеется, что проходящие сейчас в стране национальные консультации заставят руководство Европейского союза (ЕС) изменить санкционную политику в отношении РФ.
И.о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон считает, что Европа будет внимательно следить за тем, какую позицию займут новые правительства в Швеции и Италии в отношении России.
Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социального союза Маркус Зёдер после передачи Германией Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM считает необходимым разместить подобного рода системы в городах ФРГ.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что Украине более важны поставки систем ПВО, чем танков.
В Москве прошли переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке. Они длились 2,5 часа.
НАТО де-факто влезло в украинский конфликт, но это никоим образом не влияет на цели РФ – пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
МИД Китая призвал соотечественников покинуть Украину – китайское государственное издание Global Times.
Франция передаст Украине ПВО Crotale – министр обороны Себастьян Лекорню.
В понедельник совет ЕС по иностранным делам будет работать над новым, 9-м пакетом санкций против РФ – глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе – помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.