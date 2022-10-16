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Ситуация в Украине: Сербия закрыла свое посольство в Киеве, Франция передаст ПВО Crotale

Украина Фото: pixabay
Сербия закрыла свое посольство на территории Украины по соображениям безопасности, сообщает Zakon.kz.

  • Правительство Венгрии надеется, что проходящие сейчас в стране национальные консультации заставят руководство Европейского союза (ЕС) изменить санкционную политику в отношении РФ.

  • И.о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон считает, что Европа будет внимательно следить за тем, какую позицию займут новые правительства в Швеции и Италии в отношении России. 

  • Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социального союза Маркус Зёдер после передачи Германией Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM считает необходимым разместить подобного рода системы в городах ФРГ.

  • Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что Украине более важны поставки систем ПВО, чем танков.

  • В Москве прошли переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке. Они длились 2,5 часа.

  • НАТО де-факто влезло в украинский конфликт, но это никоим образом не влияет на цели РФ – пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

  • МИД Китая призвал соотечественников покинуть Украину – китайское государственное издание Global Times.

  • Франция передаст Украине ПВО Crotale – министр обороны Себастьян Лекорню.

  • В понедельник совет ЕС по иностранным делам будет работать над новым, 9-м пакетом санкций против РФ – глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

  • Ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе – помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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