Ситуация в Украине: Сербия закрыла свое посольство в Киеве, Франция передаст ПВО Crotale

Правительство Венгрии надеется, что проходящие сейчас в стране национальные консультации заставят руководство Европейского союза (ЕС) изменить санкционную политику в отношении РФ.

И.о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон считает, что Европа будет внимательно следить за тем, какую позицию займут новые правительства в Швеции и Италии в отношении России.

Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социального союза Маркус Зёдер после передачи Германией Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM считает необходимым разместить подобного рода системы в городах ФРГ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что Украине более важны поставки систем ПВО, чем танков.

В Москве прошли переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке. Они длились 2,5 часа.

НАТО де-факто влезло в украинский конфликт, но это никоим образом не влияет на цели РФ – пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

МИД Китая призвал соотечественников покинуть Украину – китайское государственное издание Global Times.

Франция передаст Украине ПВО Crotale – министр обороны Себастьян Лекорню.

В понедельник совет ЕС по иностранным делам будет работать над новым, 9-м пакетом санкций против РФ – глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.