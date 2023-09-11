Ситуация в Украине: глава МИД Германии с визитом в Киеве и учения по "отражению российского нападения"

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом, о котором раннее не сообщалось по соображениям безопасности. Она пообещала дополнительные 20 миллионов евро "неотложной помощи" Украине, сообщает Zakon.kz.

В понедельник утром в Киев с не анонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Германии. Анналена Бербок пообещала Украине дополнительные 20 миллионов евро "неотложной помощи". Таким образом, общий объем немецкой гуманитарной помощи Украине в 2023 году составит 380 миллионов евро.

НАТО планирует провести весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения для отработки действий по "отражению" предполагаемого "российского нападения". Об этом пишет британская газета Financial Times.

"Отказ Армении проводить учения с партнерами по ОДКБ и намерение проводить учения совместно с США требуют глубокого анализа, который будет проводиться в тесном партнерском диалоге с армянской стороной", – заявил Песков.

"Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий". Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"Угроза России со стороны Польши и стран Балтии по-прежнему сохраняется". Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России необходимо приостановить дипломатические отношения со странами Евросоюза. Он отметил, что посольства эвакуируют перед "определенными событиями".

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