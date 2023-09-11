Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: глава МИД Германии с визитом в Киеве и учения по "отражению российского нападения"

Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев Фото: Pexels
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом, о котором раннее не сообщалось по соображениям безопасности. Она пообещала дополнительные 20 миллионов евро "неотложной помощи" Украине, сообщает Zakon.kz.
  • В понедельник утром в Киев с не анонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Германии. Анналена Бербок пообещала Украине дополнительные 20 миллионов евро "неотложной помощи". Таким образом, общий объем немецкой гуманитарной помощи Украине в 2023 году составит 380 миллионов евро.
  • НАТО планирует провести весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения для отработки действий по "отражению" предполагаемого "российского нападения". Об этом пишет британская газета Financial Times.
  • "Отказ Армении проводить учения с партнерами по ОДКБ и намерение проводить учения совместно с США требуют глубокого анализа, который будет проводиться в тесном партнерском диалоге с армянской стороной", – заявил Песков.
  • "Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий". Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
  • "Угроза России со стороны Польши и стран Балтии по-прежнему сохраняется". Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР.
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России необходимо приостановить дипломатические отношения со странами Евросоюза. Он отметил, что посольства эвакуируют перед "определенными событиями".
  • Украина уже запрашивает у США порядка $14 млрд на следующий год – Bloomberg.

Читайте также

Землетрясение в Марокко: количество жертв растет, работам мешают камнепады
Землетрясение в Марокко: количество жертв растет, работам мешают камнепады
Ким Чен Ын на бронепоезде едет в Россию – СМИ
Ким Чен Ын на бронепоезде едет в Россию – СМИ
Иностранные спасатели прибыли в Марокко после мощного землетрясения
Иностранные спасатели прибыли в Марокко искать выживших при землетрясении
Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине НАТО Германия США Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
тренера сборной Германии уволили
Главного тренера сборной Германии уволили после поражения команды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления