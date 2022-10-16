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В ЗКО подростку выстрелили в живот

авто Фото: Zakon.kz
В Западно-Казахстанской области 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение передней брюшной стенки, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет портал "Мой город", инцидент произошел 4 октября в селе Ханордасы Бокейординского района.

Известно, что общее состояние подростка медики оценивают как стабильно тяжелое.

Санавиацией транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога воздушным транспортом. Сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице. Состояние стабильное, наблюдается улучшение, – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения региона.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
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