В ЗКО подростку выстрелили в живот

В Западно-Казахстанской области 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение передней брюшной стенки, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет портал "Мой город", инцидент произошел 4 октября в селе Ханордасы Бокейординского района.

Известно, что общее состояние подростка медики оценивают как стабильно тяжелое.

Санавиацией транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога воздушным транспортом. Сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице. Состояние стабильное, наблюдается улучшение, – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения региона.