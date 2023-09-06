Стрельба в ЗКО: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении огнестрельных ранений жителям поселка Аралтобе в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО 6 сентября, днем ранее глава крестьянского хозяйства, будучи под воздействием алкоголя, поссорился с односельчанином. Конфликт перерос в драку. В качестве дополнительного аргумента глава хозяйства решил использовать охотничье ружье, зарегистрированное на его жену.

Достав ружье из автомобиля, мужчина несколько раз выстрелил в сторону своего противника. В результате сельчанин получил ранение ног, а разлетевшейся дробью также ранило 59-летнюю местную жительницу и ее малолетнюю внучку. После этого "стрелок" скрылся на автомобиле.

"В тот же день было начато досудебное расследование по статье 24 ч. 3, 99 ч.1 УК по факту покушения на убийство. Департамент полиции ввел план "Перехват" и ориентировал весь личный состав полиции региона. В результате установлен и задержан подозреваемый, которого водворили в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъяли и приобщили к материалам дела. Расследование продолжается, после его завершения будет предоставлена дополнительная информация", – сообщил начальник ДП ЗКО Арман Оразалиев.

Ранее сообщалось, что полиция в ЗКО разыскивала мужчину, напавшего на соседа с ружьем.