В Усть-Каменогорске спасатели помогли щенятам выбраться из ямы

Фото: скриншот видео

В Усть-Каменогорске по улице Бажова четверо щенят провалились в яму. Продавцы соседствующего с местом ЧС магазина вызвали спасателей, сообщает Zakon.kz.

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