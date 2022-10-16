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В Усть-Каменогорске спасатели помогли щенятам выбраться из ямы

спасение животных Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске по улице Бажова четверо щенят провалились в яму. Продавцы соседствующего с местом ЧС магазина вызвали спасателей, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Восточно-Казахстанской области аккуратно достали одного за другим пушистых двухмесячных малышей из ямы глубиной около 2,5 м.

Четвероногих малышей продавцы магазина покормили молоком, спасатели поместили их в коробку. Волонтеры, занимающиеся в городе животными, обещали их приютить.Пресс-служба ДЧС ВКО

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

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