Происшествия

Попавшему в беду щенку помогли спасатели Усть-Каменогорска

спасатели помогли щенку, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 20:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Усть-Каменогорске спасателям поступил вызов о том, что собака застряла под капотом автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на помощь животному, спасатели услышали жалобное скуление, они оперативно деблокировали бампер авто и успешно извлекли четвероногого заложника.

Фото и видео спасения распространились в соцсети.

Ранее сообщалось, что спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
