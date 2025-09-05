Попавшему в беду щенку помогли спасатели Усть-Каменогорска
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Усть-Каменогорске спасателям поступил вызов о том, что собака застряла под капотом автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Прибыв на помощь животному, спасатели услышали жалобное скуление, они оперативно деблокировали бампер авто и успешно извлекли четвероногого заложника.
Фото и видео спасения распространились в соцсети.
Ранее сообщалось, что спасатели Алматы помогли животному под аплодисменты и восхищение очевидцев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript