Первое "Эль-Класико" сезона завершилось победой "Реала"

На знаменитом футбольном стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоялось первое "Эль-Класико" сезона между испанскими грандами – "Реалом" и "Барселоной", в котором успеха добилась королевская команда – 3:1, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля не стали надолго откладывать выяснение отношений и уже к 12-й минуте противостояния повели в счете. Местных фанатов футбола порадовал их любимец и лидер "галактикос" Карим Бензема.

Фото: Instgram/realmadrid

На 35-й минуте преимущество "Реала" с разницей в два мяча укрепил уругваец Федерико Вальверде – 2:0, и команды ушли на перерыв.

Во втором тайме "каталонцы" сумели сократить отставание благодаря голу Феррана Торреса. Но в овертайме все вопросы по этому противостоянию закрыл игрок хозяев Родриго, который реализовал пенальти.

Необходимо отметить, что это была встреча не только принципиальных соперников, но и двух лидеров Ла Лиги нынешнего сезона. "Барселона" перед этим матчем была на первом месте, а "Реал" – на второй позиции. У обоих коллективов было по 22 очка, "Барса" опережала только по разнице мячей.

И вот благодаря данной победе "сливочные" единолично возглавили испанский чемпионат.

"Эль-Класико" – одно из самых принципиальных и известных клубных футбольных противостояний в мире между "Реалом" и "Барселоной". К данному дню сыграно более 250 матчей с 1916 года между этими великими командами.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.