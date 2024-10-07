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До первого "Эль-класико" нового сезона осталось три недели

Футбол Первое Эль-Класико, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 16:27 Фото: Instagram/fcbarcelona, mrancelotti
27 октября в Мадриде состоится первое "Эль-класико" нового сезона, традиционное противостояние двух испанских грандов – "Реала" и "Барселоны", за которым с большим интересом следят сотни миллионов фанатов по всему миру, сообщает Zakon.kz.

"Эль-Класико" проходит с 1902 года, и к этому моменту команды встречались между собой 257 раз, на турнирах разного уровня. По статистике королевский клуб выиграл 105 матчей, "блауграна" праздновала 101 раз, и 52 встречи закончились вничью.

В новом сезоне Ла Лиги два гранда идут соседями в турнирной таблице. "Барселона" потеряла очки лишь в одном из девяти проведенных матчей испанского чемпионата, одержав восемь побед, и сейчас стоит на вершине Примеры, с активом в 24 очка. 

"Реал" идет на второй позиции таблицы, отставая на 3 балла. В минувшие выходные подопечные Карло Анчелотти обыграли "Вильярреал" (2:0), но при этом лишились трех игроков основы из-за травмы. 

А каталонская дружина без особых проблем разобралась с "Алавесом" – 3:0.  

"Я счастлив, но в футболе все может измениться. Мы довольны выполненной работой, но нужно сосредоточиться на оставшейся части чемпионата. Я не люблю смотреть назад. Мы не сделали того, что должны были, о чем говорили. Всегда важно улучшать свою игру. Мы сосредоточены на следующих матчах".Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик

"Барселоне" перед важной встречей с "Галактикос" не поможет ее основной голкипер – Марк-Андре тер Штеген, на замену которому пришел экс-вратарь сборной Польши Войцех Щенсны.

Перед очной встречей участники "Эль-класико" проведут по одной игре в Ла Лиге. Команда Флика дома сыграет с "Севильей" (21 октября), а мадридский коллектив поедет в гости к "Сельте" (20 октября).

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