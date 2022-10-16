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Казахстанская гимнастка взяла "бронзу" на Гран-при в Чехии

гимнастика Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Сабина Бакатова завоевала бронзовую медаль в финале с лентой на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии, сообщает Zakon.kz.

"Золото" взяла словенская гимнастка Екатерина Веденеева, а "серебро" получила Лили Рамоначо из Франции.

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Елена Беляева
Чехия
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