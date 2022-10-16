Казахстанская гимнастка взяла "бронзу" на Гран-при в Чехии

Фото: olympic.kz

Казахстанская спортсменка Сабина Бакатова завоевала бронзовую медаль в финале с лентой на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: