Казахстанка завоевала две медали этапа Гран-при по художественной гимнастике

Айбота Ертайкызы завоевала серебряную и бронзовую медали этапа Гран-при по художественной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

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Во французском городе Тье завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. В финалах отдельных видов выступила казахстанка Айбота Ертайкызы. В итоге наша гимнастка в упражнении с обручем стала серебряным призером (32.7 балла), а в финале с мячом отметилась бронзовой медалью (32.4 балла).

