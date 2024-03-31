Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанка завоевала две медали этапа Гран-при по художественной гимнастике

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 20:33 Фото: Instagram/qaz_olympics
Айбота Ертайкызы завоевала серебряную и бронзовую медали этапа Гран-при по художественной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Во французском городе Тье завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. В финалах отдельных видов выступила казахстанка Айбота Ертайкызы. В итоге наша гимнастка в упражнении с обручем стала серебряным призером (32.7 балла), а в финале с мячом отметилась бронзовой медалью (32.4 балла).

Читайте также

&quot;Манчестер Сити&quot; – &quot;Арсенал&quot;
Чемпионская битва в АПЛ и "эль-класико" на минималках в Ла Лиге
"Аль-Наср" во главе с Роналду разгромил "Аль-Таи"
Хоккей Плей-офф КХЛ
Шайба Михайлиса вывела "Металлург" в полуфинал Кубка Гагарина-2024
Елена Беляева
Казахстан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
дождь
Проливной дождь и снег прогнозируют в Казахстане 31 марта
скоростной поезд
Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью
закрытые дороги
Три трассы закрыли из-за паводков в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: