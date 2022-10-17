На Аляске власти отменили сезон вылова снежного краба

В связи со снижением популяции краба-стригуна, его еще называют снежным, в Беринговом море власти Аляски отменили сезон вылова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, причины сокращения популярности данного вида членистоногих пока неизвестны. Предполагается, что на этот процесс повлияло повышение температуры воды, отчего обитатели моря уходят дальше от берега.

В Беринговом море аляскинский минтай, снежный краб, тихоокеанский палтус массово удаляются от береговой линии с начала 80-х. Представители американского Агентства защиты окружающей среды

Решение отменить сезон лова краба было принято после обсуждения с биологами и представителями властей, которые столкнулись с требованиями рыболовов выдать хотя бы небольшую квоту на промысел.

В итоге в 2022 году промысла красного королевского краба, который также называется снежным, в Бристольском заливе у берегов Аляски не будет. Что приведет к тому, что целые династии специалистов по вылову крабов останутся без работы.

Краб-стригун, иначе называемый опилио или снежным крабом – распространенный обитатель тихоокеанского побережья Камчатки, его достаточно много в Охотском и Беринговом морях. В последние годы получил распространение и на востоке Баренцева моря.