Жителей Аляски оповестили об угрозе ледникового наводнения

Власти штата Аляска призывают жителей эвакуироваться из некоторых районов долины Менденхолл в связи с ожидаемым ледниковым наводнением, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 10 августа 2025 года вода в озере на леднике Менденхолл начала переливаться через ледяную плотину. Это говорит о том, что прорыв ледника произойдет в ближайшее время.

"Власти столицы Аляски просят жителей добровольно эвакуироваться из некоторых районов долины Менденхолл в преддверии ожидаемого на этой неделе ледникового наводнения", – отмечено на портале Alaska Beacon.

Также специалисты напомнили, что в 2024 году наводнение повредило более 290 домов в долине. Тогда были построены временные заграждения для предотвращения будущих наводнений. Но они еще не прошли испытания в условиях реальной чрезвычайной ситуации.

По словам директора программ по чрезвычайным ситуациям города и района Джуно Райана О’Шонесси, данные меры вводятся для обеспечения безопасности местных жителей.

