"Ливерпуль" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в сезоне

Английский "Манчестер Сити" признал первое свое поражение в новом футбольном сезоне. В 11-м туре АПЛ "горожане" уступили на выезде "Ливерпулю" с минимальным счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Победу хозяевам поля на 76-й минуте поединка принес лидер "красных" Мохамед Салах. Это поражение стало первым для "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне. А для "Ливерпуля" это первый успех в последних четырех играх АПЛ, они не побеждали в английском чемпионате с 31 августа.

Теперь "Ливерпуль" располагается на 8-м месте АПЛ с 13 очками. А лидирует в турнирной таблице "Арсенал" (27), за ним идет "Манчестер Сити" (23). Замыкает тройку лидеров "Тоттенхэм" (23).

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