В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно
В частности, из перечня исключены физические и математические науки, системы информационной безопасности, ряд специальностей химической инженерии, электротехники, электротехники, механики и металлообработки, производственных и обрабатывающих отраслей и др.
При этом заочно допускается получать специальности:
библиотекаря;
техника особо охраняемых природных территорий;
техника-технолога, электрика, теплоэнергетика, электромеханика, металлурга и др.;
агронома, мастера леса;
организатора перевозок;
фельдшера, ветеринарного фельдшера;
тренера-преподавателя по спорту;
артистов цирка, хора, академического, народного пения и эстрады и преподавателей в этой сфере.
Приказ вводится в действие с 25 октября 2022 года.