В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом министра просвещения от 29 сентября 2022 года внесены изменения в перечень специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, которые можно получать заочно, вечерним обучением, а также экстерната, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: