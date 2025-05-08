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Право

Подушевое финансирование в детсадах и колледжах: внесены изменения

Техническое образование, профессиональное образование, колледж, техникум, профессии, профессия, студенты колледжей, студенты колледжа, студенты техникума , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 09:10 Фото: primeminister.kz
Приказом министра просвещения от 29 апреля 2025 года внесены изменения в Правила подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения.

В частности, уточняется, что объем подушевого нормативного финансирования на техническое и профессиональное, послесреднее образование определяется не ниже объема подушевого норматива финансирования технического и профессионального, послесреднего образования, рассчитанного в соответствии с методикой подушевого нормативного финансирования.

Также говорится, что объем подушевого нормативного финансирования на дошкольное воспитание и обучение определяется в соответствии с методикой.

При этом добавлено, что местные исполнительные органы при размещении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение самостоятельно определяют среднюю стоимость расходов на одного воспитанника.

Приказ вводится в действие с 17 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что рейтинг творческих кружков для детей будут по-новому определять в Казахстане.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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