Подушевое финансирование в детсадах и колледжах: внесены изменения
В частности, уточняется, что объем подушевого нормативного финансирования на техническое и профессиональное, послесреднее образование определяется не ниже объема подушевого норматива финансирования технического и профессионального, послесреднего образования, рассчитанного в соответствии с методикой подушевого нормативного финансирования.
Также говорится, что объем подушевого нормативного финансирования на дошкольное воспитание и обучение определяется в соответствии с методикой.
При этом добавлено, что местные исполнительные органы при размещении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение самостоятельно определяют среднюю стоимость расходов на одного воспитанника.
Приказ вводится в действие с 17 мая 2025 года.
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