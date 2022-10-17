В Павлодаре полицейский спас мужчину от суицида

Мужчина взобрался на электрическую вышку и пытался совершить суицид в Павлодаре 15 октября. Полицейский не дал ему пойти на отчаянный шаг, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия приехал батальон патрульной полиции. Олжас Тлеубергенов поднялся на вышку размером с 10-этажный дом. Он стал разговаривать с мужчиной.

Я сказал, что у меня есть семья, которая также, как и его, ждет меня дома. Мужчина расплакался и стал рассказывать о случившемся, о том, что у него есть дочь, которой всего 3 года. Поговорив с ним, мы вместе спустились вниз. Моей задачей было спасти мужчину, не дать ему сделать неправильный шаг и не оставить маленькую девочку без отца. Старший инспектор батальона патрульной полиции Павлодара Олжас Тлеубергенов

Павлодарец 1984 года рождения находился в наркотическом опьянении и из-за ревности к жене решил свести счеты с жизнью.

Мужчину передали сотрудникам психиатрической бригады и доставили в больницу.

14 октября в одном из лицеев Алматы школьница пыталась совершить суицид.

30 сентября мужчину, пытавшегося броситься под колеса автобуса, спасли полицейские Атырау.