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В одном из лицеев Алматы школьница пыталась совершить суицид

В одном из лицеев Алматы школьница пыталась совершить суицид Фото: akorda.kz
В одном из лицеев Алматы школьница пыталась совершить самоубийство, сообщает Zakon.kz.

Девочка сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, причиной могла послужить ссора с родителями.

В полиции сообщили, что по данному факту начата проверка. Обстоятельства и мотив устанавливаются.

Девочка в больнице. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Пресс-служба ДП Алматы

12 сентября в Талгаре школьница пыталась спрыгнуть с моста.

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