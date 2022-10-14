В одном из лицеев Алматы школьница пыталась совершить суицид
Фото: akorda.kz
В одном из лицеев Алматы школьница пыталась совершить самоубийство, сообщает Zakon.kz.
Девочка сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, причиной могла послужить ссора с родителями.
В полиции сообщили, что по данному факту начата проверка. Обстоятельства и мотив устанавливаются.
Девочка в больнице. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Пресс-служба ДП Алматы
12 сентября в Талгаре школьница пыталась спрыгнуть с моста.
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