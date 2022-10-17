Александр Бублик вернулся в Топ-40 мирового рейтинга ATP

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик немного улучшил свои позиции в обновленном мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На утро 17 октября казахстанский теннисист занимает 38-ю строчку рейтинга с активом 1095 очков, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил свое местоположение на пять позиций, поднявшись с 43-го места на 38-е. Это перемещение стало возможным благодаря его выходу в четвертьфинал турнира ATP 250 на кортах итальянской Флоренции. Стоит отметить, что наивысшим достижением Александра Бублика является 30-я строчка, которую он завоевал 21 февраля 2022 года.

Другие казахстанские теннисисты в новом рейтинге АТР получили следующие позиции: Тимофей Скатов – 158-я строчка, Михаил Кукушкин (234), Денис Евсеев (278), Дмитрий Попко (315), Бейбит Жукаев (332), Григорий Ломакин (869), Александр Недовесов (873).

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