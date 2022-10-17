Александр Бублик вернулся в Топ-40 мирового рейтинга ATP
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил свое местоположение на пять позиций, поднявшись с 43-го места на 38-е. Это перемещение стало возможным благодаря его выходу в четвертьфинал турнира ATP 250 на кортах итальянской Флоренции. Стоит отметить, что наивысшим достижением Александра Бублика является 30-я строчка, которую он завоевал 21 февраля 2022 года.
Другие казахстанские теннисисты в новом рейтинге АТР получили следующие позиции: Тимофей Скатов – 158-я строчка, Михаил Кукушкин (234), Денис Евсеев (278), Дмитрий Попко (315), Бейбит Жукаев (332), Григорий Ломакин (869), Александр Недовесов (873).
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