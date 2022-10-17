В Казахстане домашний скот планируют маркировать светоотражающей аэрозолью
Фото: Zakon.kz
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали о мерах, предпринимаемых для повышения безопасности на трассах. К примеру, хозяев домашних животных, проживающих близ дорог, обеспечат баллончиками с краской и светоотражающими лентами, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, по стране на трассах насчитывается более 300 аварийно-опасных участков. Чаще всего причиной ДТП является появление на проезжей части домашних животных.
Хозяев животных (живущих близ республиканских автодорог) оснаcтят светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающей аэрозолью. Пресс-служба МИИР РК
Кроме того, как сказано в сообщении ведомства, будет увеличено количество шумовых полос.
Также установят дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения.Пресс-служба МИИР РК
Вместе с тем, уточнили в пресс-службе, продолжится и разъяснительная работа.
В сентябре на 18-м километре трассы Усть-Каменогорск – Алматы в районе села Айыртау произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте погибли водитель и лошадь.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ