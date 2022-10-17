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В Казахстане домашний скот планируют маркировать светоотражающей аэрозолью

В Казахстане скотину планируется маркировать светоотражающей аэрозолью Фото: Zakon.kz
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали о мерах, предпринимаемых для повышения безопасности на трассах. К примеру, хозяев домашних животных, проживающих близ дорог, обеспечат баллончиками с краской и светоотражающими лентами, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, по стране на трассах насчитывается более 300 аварийно-опасных участков. Чаще всего причиной ДТП является появление на проезжей части домашних животных.

Хозяев животных (живущих близ республиканских автодорог) оснаcтят светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающей аэрозолью. Пресс-служба МИИР РК

Кроме того, как сказано в сообщении ведомства, будет увеличено количество шумовых полос.

Также установят дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения.Пресс-служба МИИР РК

Вместе с тем, уточнили в пресс-службе, продолжится и разъяснительная работа.

В сентябре на 18-м километре трассы Усть-Каменогорск – Алматы в районе села Айыртау произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте погибли водитель и лошадь.

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Анастасия Московчук
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