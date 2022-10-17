ЦИК зарегистрировала третьего кандидата в президенты Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана 17 октября зарегистрировала кандидатом в президенты Жигули Дайрабаева. Он выдвинут от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил член ЦИК РК Асылбек Смагулов, все документы, представленные Жигули Дайрабаевым, соответствуют требованиям законодательства о выборах.

В том числе в ЦИК РК представлены справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций об активах и обязательствах, а также справка об отсутствии у Жигули Дайрабаева заболеваний, препятствующих его регистрации в качестве кандидата в президенты. Доверенными лицами были собраны подписи в поддержку кандидата.

Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий, доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты РК собраны подписи 125 081 гражданина во всех 20 регионах страны. Проверены 122 246 подписей, из них достоверными признаны 119 975. Член ЦИК РК Асылбек Смагулов

Ранее кандидат сдал экзамен лингвистической комиссии и подтвердил владение государственным языком.

Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты Республики Казахстан, соблюдены. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в президенты Республики Казахстан. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Кандидату вручили соответствующее удостоверение.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатов в президенты РК Касым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября.