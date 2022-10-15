Мейрам Кажыкен зарегистрирован ЦИК РК кандидатом в президенты

Центризбирком РК зарегистрировал кандидата от содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрама Кажыкена для участия в президентских выборах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Протоколы территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата в президенты Мейрама Кажыкена - согласно данным протоколам доверенных лиц в поддержку кандидата в президенты Мейрама Кажыкена были собраны подписи 122 184 граждан в 14 регионах Казахстана. Из них проверены все 122 184 подписи. Достоверными были признаны 120 055 подписей. Член ЦИК РК Шавкат Утемисов

Он добавил, что все необходимые для регистрации Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты документы представлены в Центризбирком и полностью соответствуют предъявляемым законами требованиями.

На основании вышеизложенного подготовлен протокол о представлении документов, предусмотренных п. 5, ст. 59 Конституционного закона "О выборах в РК" для регистрации кандидатом в президентом РК на выборах. Также подготовлен проект постановления ЦИК о регистрации Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты РК на внеочередных выборах президента РК, назначенных на 20 ноября 2022 года. Шавкат Утемисов

Как было отмечено на заседании, все документы, предусмотренные п. 5, ст. 59 выборного законодательства, в установленном законом сроки получены. Таким образом, все процедуры необходимые для регистрации кандидата в президенты РК соблюдены.

Мейрам Кажыкен считается зарегистрированным Центризбиркомом для участия в президентских выборах и получил удостоверение кандидата в президенты.

3 октября стало известно, что лидер незарегистрированной партии Yntymaq Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом в президенты Казахстана от содружества профсоюзов "Аманат".

4 октября он подал документы в Центральную избирательную комиссию.