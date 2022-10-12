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Токаев зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на президентские выборы

Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на президентские выборы Фото: akorda.kz
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 12 октября зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на президентские выборы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя ЦИК РК Нурлана Абдирова, все документы в соответствии с п. 5 ст. 59 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" в установленный законом срок получены.

Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК, соблюдены.Нурлан Абдиров

Как напомнил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, согласно п. 2 ст. 54 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", процедура установления свободным владением государственным языком не распространяется на действующего президента, кандидатура которого выдвинута на следующий срок полномочий.

Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября.

В Казахстане 11 октября 2022 года в 18:00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты страны. Со списком претендентов можно ознакомиться здесь.

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ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
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