Токаев зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 12 октября зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на президентские выборы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя ЦИК РК Нурлана Абдирова, все документы в соответствии с п. 5 ст. 59 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" в установленный законом срок получены.

Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК, соблюдены. Нурлан Абдиров

Как напомнил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, согласно п. 2 ст. 54 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", процедура установления свободным владением государственным языком не распространяется на действующего президента, кандидатура которого выдвинута на следующий срок полномочий.

Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября.

В Казахстане 11 октября 2022 года в 18:00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты страны. Со списком претендентов можно ознакомиться здесь.