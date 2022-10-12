Токаев зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на президентские выборы
По словам председателя ЦИК РК Нурлана Абдирова, все документы в соответствии с п. 5 ст. 59 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" в установленный законом срок получены.
Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК, соблюдены.Нурлан Абдиров
Как напомнил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, согласно п. 2 ст. 54 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", процедура установления свободным владением государственным языком не распространяется на действующего президента, кандидатура которого выдвинута на следующий срок полномочий.
Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября.
В Казахстане 11 октября 2022 года в 18:00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты страны. Со списком претендентов можно ознакомиться здесь.