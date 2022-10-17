В Карагандинской области при лесном пожаре заживо сгорел охотник

В Каркаралинском районе Карагандинской области 16 октября в степном пожаре сгорел охотник. Еще один охотник получил ожоги, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы регионального ДЧС, охотники находились недалеко от поселка Коянды.

По рассказам одного из них, от раскаленного коллектора выхлопной трубы под машиной загорелась трава.

Мужчины пытались потушить пламя, но с огнем не справились и потеряли друг друга из вида. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В результате утром 17 октября на месте пожара найдено тело одного из охотников 1991 года рождения. Второй охотник 1969 года рождения, как уточнили в ведомстве, получил ожоги.

Причины гибели и возникновения пожара, по заявлению спасателей, устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 17 октября вблизи дачного округа Коклайсай Райымбекского сельского округа в Алматинской области загорелся травостой.