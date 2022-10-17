В Алматинской области пожар в горах подступил к дачам

17 октября вблизи дачного округа Коклайсай Райымбекского сельского округа в Алматинской области загорелся травостой. По данным регионального ДЧС, непосредственной угрозы населенным пунктам нет, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:00.

Как уточнили в ведомстве, на место происшествия были направлены 32 сотрудника ДЧС и Иле-Алатауского национального природного парка.

В 10:39 было установлено, что произошло загорание травостоя на склоне горы ориентировочно на площади 10 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В пресс-службе добавили, что тушение вблизи дачного округа Коклайсай продолжается.