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В Алматинской области пожар в горах подступил к дачам

В Алматинской области пожар в горах подступил к дачам Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
17 октября вблизи дачного округа Коклайсай Райымбекского сельского округа в Алматинской области загорелся травостой. По данным регионального ДЧС, непосредственной угрозы населенным пунктам нет, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:00.

Как уточнили в ведомстве, на место происшествия были направлены 32 сотрудника ДЧС и Иле-Алатауского национального природного парка.

В 10:39 было установлено, что произошло загорание травостоя на склоне горы ориентировочно на площади 10 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В пресс-службе добавили, что тушение вблизи дачного округа Коклайсай продолжается.

В сентябре произошел пожар на горе Кок-Тобе: горела сухая трава.

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