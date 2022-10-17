В полиции прокомментировали драку фанатов "Тобола" и "Актобе"

В Департаменте полиции прокомментировали видео 17 октября. На видео болельщики дерутся перед футбольным матчем "Тобол Костанай – Актобе", сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что за 30 минут до начала матча болельщики "Актобе" возле ТРЦ "Плаза" взрывали пиротехнику. Сотрудники полиции пресекли эти действия.

Активным фанатам разъяснили законодательство о порядке проведения и организации спортивных мероприятий.

Также досмотрели всех зрителей при входе на "Тобол Арену", где проводился матч.

В дальнейшем фактов нарушения общественного порядка допущено не было. Меры административного воздействия не применялись, так как для этого необходимо наличие в действиях всех необходимых субъективных и объективных признаков состава административного правонарушения, – рассказали в полиции.