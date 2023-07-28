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Полиция Шымкента о драке болельщиков: Хулиганских действий не было допущено

Драку болельщиков в Шымкенте прокомментировала полиция Фото: pixabay
В департаменте полиции Шымкента прокомментировали конфликт между болельщиками футбольных клубов "Ордабасы" и "Легия", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 28 июля, накануне на стадионе Кажимухана прошел матч между "Ордабасы" и польской "Легией", перед которым фанаты двух команд вступили в конфликт.

"Перед началом матча примерно в 20:30 между болельщиками команд произошла словесная перепалка. Полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, вовремя отреагировали. В результате удалось исключить конфликтную ситуацию. Хулиганских действий не было допущено", – заверили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Шымкент на матч между "Ордабасы" и "Легией" прибыли около 150 польских болельщиков. Некоторые из них вступили в потасовку с местными фанатами. Видеозапись драки распространилась в социальных сетях.

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