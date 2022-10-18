Центр мировой дипломатии, политики и экономики движется в сторону Азии – директор КИСИ

В Астане начал свою работу экспертный форум "Центральная Азия – Россия". По мнению директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркина Тукумова, именно в Азии сегодня формируется новая архитектура глобальной безопасности и порядка, сообщает Zakon.kz.

– Еркин Валитханович, Астану в октябре можно назвать центром мировой дипломатии. За неделю состоялось несколько визитов и саммитов. Экспертный форум "Центральная Азия – Россия" в их числе. Какова его цель?

– Не только в октябре, но и в сентябре, и в целом на протяжении всех лет независимости Казахстан всегда находился на передовой международной дипломатии. Надо уже перестать говорить о себе в уничижительном тоне: мы маленькая страна, на периферии мира и так далее. Это давно уже не так.

Центр мировой дипломатии, политики и экономики активно движется в сторону Азии. А мы в самом центре Евразии со всеми вытекающими отсюда и положительными последствиями, и вызовами. Мы – одна из самых больших стран мира по территории, у нас уже почти 20 млн населения, и мы находимся на перекресте глобальных коммуникаций. Мы просто обязаны, чтобы не отстать и развиваться, быть активными в дипломатии.

Что касается экспертного форума, он проходит в рамках саммита "Центральная Азия – Россия". Его важность сегодня очевидна как никогда. Мир вошел в очень критический период своего развития, как никогда высоки угрозы применения ядерного оружия. Не стоит забывать, что и пандемия еще не завершилась, и она уже нанесла мощный удар по мировой экономике, торговым цепочкам, здоровью людей по всему миру.

Для сотрудничества стран нужно четкое видение проблем, возможных рисков и вызовов. Нужно понимание, как мы сможем их преодолеть. Для этого нужны эксперты, аналитики, те люди, которые за круглым столом могут и должны услышать друг друга, выработать предложения для практических инициатив.

Цели нашего мероприятия следующие.

Первое – обмен экспертными мнениями по развитию и сотрудничеству стран Центральной Азии и России. Второе – выявление ключевых проблем на этом пути. Третье – продвижение профессиональных дискуссий и популяризация позиций ведущих экспертов и аналитиков.

Итогом нашей работы видится подготовка основы для принятия решений на высоком уровне, организации масштабных и долгосрочных совместных проектов.

– Какие проблемы обсуждаются сейчас на площадке форума?

– Как и любой ответственный член международного сообщества, Казахстан заинтересован в благожелательном внешнем окружении. Политика нашего государства придерживается принципов добрососедства и конструктивного взаимодействия со всеми и, прежде всего, с сопредельными и соседними государствами. Мы должны развивать процесс сотрудничества, нащупывать стратегические ориентиры взаимодействия и преодоления угроз. А их сегодня немало.

Серьезной угрозой для наших стран могут стать вызовы, связанные с экономикой и инвестиционным климатом. Так, новым внешним вызовом стали антироссийские санкции, так или иначе затрагивающие интересы центральноазиатских государств. Санкции уже принесли целый ряд проблемных вопросов, связанных с инфляцией, разрывом торгово-экономических цепочек сотрудничества, проблемы транзита грузов, миграции, причем в обе стороны.

Как во всем мире, так и в регионе Центральной Азии растут цены на продукты питания и топливо, что может, по мнению Всемирного банка, обратить вспять достижения региона по борьбе с бедностью.

Горизонт внимания охватывает также такие проблемы, как экология и доступность водных ресурсов. Есть прогнозы, что уже через 20-25 лет пустыни в нашем регионе могут расшириться на 300-400 километров. Это будет серьезная угроза сельскому хозяйству и продовольственной безопасности.

По мнению экспертов, буквально через несколько лет нехватку водных ресурсов могут испытывать две трети населения Земли. Причем, последствия от нехватки воды в мире будут гораздо страшнее, чем от любого из экономических кризисов. Согласно выводам экспертов, наши страны ежегодно теряют до 3% своего ВВП в результате неэффективного управления водными ресурсами.

Объемными вызовами являются сферы технологического суверенитета и информационной безопасности. Мы наглядно видим, какой ущерб национальной безопасности наносят информационные атаки, фейковые взбросы. Общество очень чувствительно к подобным информационным провокациям.

Я считаю, что говорить о таких тонких материях, как двусторонние отношения, истории двух стран, вопросы границы и языка, должны эксперты, ученые, дипломаты, но никак не любители и дилетанты. Те, кто позволяет себе такие информационные провокации, даже не понимают, какой вред наносят отношениям двух стран. Или, что хуже – понимают и делают это преднамеренно.

Сегодня развелось разных псевдоспециалистов с громкими титулами по Казахстану, которые, не стесняясь и подтасовывая факты, с умным лицом комментируют нашу внутреннюю и внешнюю политику. При этом не имея ни малейшего представления о реальной ситуации в Казахстане. Поэтому одной из основных задач данного экспертного форума и является противостояние подобным инсинуациям, налаживание обмена и распространения объективной информации.

– Как вы прокомментируете активность Казахстана на международной арене, с чем это связано?

– Хороший вопрос. Президент Касым-Жомарт Токаев в последние месяцы посетил много стран, Астана стала центром притяжения мировых лидеров. Казахстан – это исторический перекресток торговых дорог. Казахстан XX века – это еще и перекресток геополитических процессов. Такая активность – это не ради престижа и красивых речей, как многие ошибочно полагают.

Наша внешняя политика, проактивная и прагматичная – залог нашего суверенитета и развития, в том числе модернизации нашей экономики, открытия новых транспортных коридоров. А это в свою очередь новые рабочие места, привлечение инвестиций, развитие человеческого капитала, инноваций.

Многие мировые политики отмечают, что наша страна все заметнее играет роль автора конструктивных инициатив. Нас слышат и к нам прислушиваются на трибунах ООН, ведущих саммитов. В Казахстане рождаются значимые международные проекты. К примеру, только на днях завершился саммит СВМДА. Вообще о нашей роли в новой архитектуре безопасности Азии стоит сказать отдельно.

– Что такое Азия сегодня?

– 60% населения мира – это Азия, а с учетом возможного плато в 10 млрд в 2100 году, большинство населения так и останется азиатским. Самые большие по территории страны мира – это тоже Азия, включая Россию, Китай, Индию и Казахстан.

Самые крупные и быстроразвивающиеся экономики – это тоже Азия. Один такой факт: из планируемых расходов в 30 триллионов долларов США всего мирового среднего класса до 2030 года большинство таких расходов будет из Азии. Таких фактов в пользу новых времен Азии много.

Очевидно, ближайшие десять лет станут временем нащупывания внутренних резервов и возможностей развития, поисков способов адаптации к жизни не только с традиционным центром – западно-центричной глобальной системой, но это будет и время кардинальных изменений на планете.

Поэтому, когда мы говорим о построении эффективной региональной безопасности, мы не можем ее рассматривать в отрыве от общеазиатской безопасности. Тем более что именно в Азии сегодня формируется новая архитектура глобальной безопасности и порядка.

Нашей стране выпала миссия заботиться не только о собственных интересах, но и о выработке решений на пользу и развитие народов и государств как региона, так и в глобальном масштабе.