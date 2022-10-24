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Золотая и холодная: как осень захватила Прибалхашье

Пески и деревья осенью Фото: Zakon.kz
В этом году осень в Прибалхашье пришла позже обычного. Степь постепенно покрывается желтым ковром. А легендарное дерево туранга уже полностью пожелтело и готово вот-вот сбросить листву. Журналист Zakon.kz побывал в Алматинской области и увидел, как все вокруг преображается от ярких красок.

До небольшого населенного пункта Желторангы, что на юго-востоке Алматинской области, на машине от Алматы всего 300 км. Именно в этой местности издавна произрастают рощи реликтовой туранги. Ученые уверены, что эти священные для наших предков деревья смогли пережить ледниковый период.

Алматинская область осень

Фото: Zakon.kz

Полюбоваться необычными деревьями и сделать несколько запоминающихся снимков ежегодно приезжают сотни людей со всей области. Величием и стойкостью туранги поражаются иностранцы. Для них в эти места даже организовывают небольшие туры, которые пользуются особой популярностью в осенний период. При этом туранга – настоящее спасение для местных чабанов, ее листва охлаждает землю в летний зной, а тень укрывает от палящего солнца.

Осень в Прибалхашье

Фото: Zakon.kz

Здесь сложный и местами даже суровый климат, а еще небогатая флора. Но для азиатского тополя, как еще называют это дерево, такие условия самые оптимальные. Ведь оно до последнего борется за жизнь и каждую осень преображает всю степь, меняя окрас. К слову, близ этих деревьев не так много поселков, а если они и есть, то находятся друг от друга на весьма отдаленном расстоянии. И этому есть объяснение – в районе острая нехватка воды. Только для деревьев это не проблема, корневая система туранги уходит глубоко в землю и там находит источник живительной влаги.

Алматинская область

Фото: Zakon.kz

На территории нашей страны есть несколько рощ, где произрастает туранга.

Путешественники часто фотографируются у туранги, а художники, вдохновляясь ее величием, пишут картины. Азиатский тополь упоминается во многих художественных произведениях. Наши предки всегда почитали стойкость и непростой нрав этого дерева. Большим грехом считалось срубить его или сломать его ветку. Сейчас эти легендарные деревья занесены в Красную книгу Казахстана.

Чтобы не только увидеть, но и запечатлеть уникальные осенние пейзажи, которые с каждым днем становятся все ярче, казахстанцы готовы преодолеть несколько сотен километров.

Оснеь в Прибалхашье

Фото: Zakon.kz

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Редакция Zakon.kz
Алматинская область
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