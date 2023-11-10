Золотая осень: вредно ли чистить город от опавших листьев

Алматы – богатый зеленью город. В осенний период горожан нередко беспокоит ситуация, когда коммунальщики сгребают опавшую листву с газонов, в парковых зонах и между деревьями в скверах. Zakon.kz разбирался, насколько это рационально и не вредят ли такие действия растениям.

Каждую осень с началом листопада начинается уборка опавших листьев с газонов и улиц города. Нередко золотые листья сметают не только с пешеходных дорожек, асфальтированных участков или с территории спортивных и детских площадок, но и с газонов и парковых зон.

Фото: Zakon.kz

Многие жители задумываются: есть ли в том рациональность, стоит ли вообще убирать листья с газонов и, в принципе, с почвы?



О правилах уборки листьев в южной столице рассказали в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы. Так, по уборке опалой листвы сформулированы четкие правила, согласно которым делать это нужно обязательно, но не везде.

В ведомстве подчеркнули, что уборка листвы – трудоемкая работа, которую в течение десятилетий из года в год выполняет армия дворников и сотрудников коммунальных служб. Периодически во время субботников к ней подключаются участливые горожане.

Фото: Zakon.kz

Как уточнили в управлении, на этом настаивают специалисты, приводя следующие аргументы:



"Городская среда из-за постоянно увеличивающейся техногенной нагрузки весьма загрязненная. Зеленые насаждения получают целый комплекс вредных примесей из воздуха, которые проникают в листья из загрязненных почв и вод. Автотранспорт, число которого стремительно увеличивается, ежедневно снабжает городские грунты нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Загрязнители с магистралей поступают в участки открытого грунта, то есть на почвы с зелеными насаждениями. При этом большая часть поверхности грунта в городе покрыта асфальтом, а это значит, что выделяемый из него бензопирен тоже накапливается в почве".

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем пролежавшие зиму на газонах листья превращаются в спрессованную корку, которая весьма опасна для кожи рук, вплоть до ожогов.



"Листья, пролежавшие зиму на газонах, образуют под снегом корку. Парниковый эффект, возникающий под кучей листвы, мешает поступлению кислорода к траве. Данное образование настолько токсично, что прикосновение голыми руками может вызвать ожог кожи. Вместе с углекислым газом листья впитывают автомобильные выхлопы, выбросы производств и многие другие вредные вещества. Оставлять такую подстилку и позволить ей включаться дальше в почву – больше вред, чем польза для растений. Хорошо известно, что тяжелые металлы и многие другие загрязнители сильно сами по себе сокращают срок жизни деревьев и кустарников, а также вызывают ослабление устойчивости к болезням и вредителям". Управление развития коммунальной инфраструктуры

Фото: Zakon.kz

При этом одно из обязательных условий по уходу за газонами в межсезонье – очищать их от опавшей листвы. Газон, на котором оставили листву на зиму, выпревает и сильно теряет в качестве, сообщили в управлении.



"Большинство используемых в парках пород деревьев – исходно лесные обитатели, и для них идеальной всегда будет родная и привычная лесная почва, создаваемая год за годом из опавшей листвы с многочисленными микроорганизмами, бактериальными процессами. В городской среде мы нуждаемся и в деревьях, и в газонах. Очень часто мы имеем их на одном участке земли и вынуждены решать их конфликт, несомненно, при этом понижая комфортность среды для обоих. Городские зеленые насаждения наиболее ответственные по местоположению и ценности. Это парадные места города, и они должны иметь газоны высокой эстетической ценности. Осенняя уборка листьев на них обязательна", – отметили в ведомстве.

Фото: Zakon.kz

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы заключили, что опавшие листья предусмотрено оставлять только в лесопарках и городских лесах, таких как роща Баума, а также в предгорных и горных районах.



"Большие по размеру парки, такие как Центральный парк культуры и отдыха, имеют более посещаемые части: парадная и входная части, участки с высокой рекреационной нагрузкой. Там необходимо иметь ухоженные газоны и проводить осеннюю уборку листвы. Также они имеют менее посещаемые зоны, где нет газонного покрытия под деревьями. Оставление листвы под деревьями в таких зонах дает только благоприятные результаты – улучшение здоровья деревьев, качества почвы, поселение птиц и белок. В небольших интенсивно посещаемых парках, находящихся вплотную к жилым кварталам, другим интенсивно посещаемым объектам, необходима уборка листьев по санитарным причинам", – разъяснили специалисты управления.

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Необходима уборка листьев в скверах, так как чаще всего там также есть газонное покрытие. К тому же из-за высокой проходимости регулярная уборка этой территории подразумевает под собой очистку от мусора, оставляемого посетителями. Эти правила касаются бульваров и зеленых насаждений городских улиц. Их должны очищать от листвы по эстетической и экологической причинам, считают в ведомстве.



"В большинстве случаев опавшая листва очень быстро становится смесью листьев и разнообразного бытового мусора, который многие горожане бросают под деревья и кустарники. Бытовой мусор, пластиковые пакеты, собачьи экскременты – все это в течение зимы активно накапливается, смешиваясь с листвой, и создает благоприятную среду обитания для крыс и разносимых ими опасных инфекций. В местах большого скопления листьев зачастую организовываются стихийные свалки мусора", – заключили специалисты управления.

Фото: Zakon.kz

Мы обратились за экспертным мнением к заведующему отделом биологической защиты растений Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева (КазНИИЗиКР) Нуржану Мухамадиеву. По мнению специалиста, листву в больших парках и скверах города можно не убирать. Во-первых, по словам спикера, в этих точках города она повсеместно. Такая подстилка из листьев несет определенную пользу для зеленых насаждений мегаполиса. А, во-вторых, это очень долгий и трудоемкий процесс, так как на таких территориях она скапливается во внушительных объемах.



"После осенних и зимних осадков листва превращается в перегной, питательные элементы из него поступают в верхний слой почвы. В развитых странах, европейских и азиатских, листву убирают с помощью современной техники, вывозят в определенные места, где листву и сухие ветки перерабатывают, мульчируют, компостируют и затем весной применяют в качестве подкормки для зеленых насаждений". Нуржан Мухамадиев

Фото: Zakon.kz

Но в то же время, отметил специалист, уборка осенних листьев – необходимая мера в зонах, где находятся газоны и клумбы и растут плодовые и лиственные деревья, а также на больших дачных и садовых участках из-за риска, что они могут стать источником инфекции.



"В опавших листьях создаются благоприятные условия для развития грибной и бактериальной инфекции, которая в весеннее время может распространиться на зеленые насаждения. В листьях также создается зимующая фаза вредителей", – объяснил Нуржан Мухамадиев.

Фото: Zakon.kz

Разумеется, отмечает эксперт, убирать листву нужно не только для эстетического вида города, но и для безопасности.



"С твердых покрытий: с асфальта, тротуаров, прилегающих к зеленой зоне, убирать опавшую листву необходимо. Во время осенних осадков она засоряет арыки, ливневки, решетки для стока воды. Мокрая листва становится скользкой и опасной для пешеходов. Даже транспортные средства могут потерять управление из-за скопления на дороге мокрой листвы". Нуржан Мухамадиев





Фото: Zakon.kz

Как мы видим, тема весьма неоднозначная и точного ответа – полезны ли городу опавшие листья или все-таки нет – никто дать не сможет. Долгое время существует убеждение, что трава всегда должна быть скошена, листья собраны, и все обязательно выглядеть опрятно. Но очевидно, что в парках мы должны позволить листьям лежать. Таким способом мы позволяем естественным процессам идти своим чередом.

