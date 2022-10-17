Диетолог назвал напиток, помогающий справиться со стрессом

Фото: pixabay

Диетологи признали какао лучшим антистрессовым напитком. Он помогает при гипертонии, содержит много антиоксидантов и поднимает настроение, сообщает Zakon.kz.

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