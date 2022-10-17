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Диетолог назвал напиток, помогающий справиться со стрессом

диетолог, советы Фото: pixabay
Диетологи признали какао лучшим антистрессовым напитком. Он помогает при гипертонии, содержит много антиоксидантов и поднимает настроение, сообщает Zakon.kz.

Как отметил врач-диетолог Михаил Гинзбург, какао обладает сосудорасширяющим действием, улучшает питание головного мозга.

Там есть витамины группы B, которые тоже резко улучшают питание головного мозга, снижают его возбудимость. Врач-диетолог Михаил Гинзбург

В состав напитка входит и магний, который помогает нормализации работы головного мозга. Какао снижает тревожность и помогает снять стресс.

17 октября Михаил Гинзбург отметил, что хлеб помогает похудеть и защищает от старения.

14 октября нутрициолог Наталья Нефедова назвала три главные ошибки желающих сбросить лишний вес.

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