Диетолог назвал напиток, помогающий справиться со стрессом
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Диетологи признали какао лучшим антистрессовым напитком. Он помогает при гипертонии, содержит много антиоксидантов и поднимает настроение, сообщает Zakon.kz.
Как отметил врач-диетолог Михаил Гинзбург, какао обладает сосудорасширяющим действием, улучшает питание головного мозга.
Там есть витамины группы B, которые тоже резко улучшают питание головного мозга, снижают его возбудимость. Врач-диетолог Михаил Гинзбург
В состав напитка входит и магний, который помогает нормализации работы головного мозга. Какао снижает тревожность и помогает снять стресс.
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