В Алматы вскрыли курган сакского воина с золотыми украшениями

Археологи нашли древний и практически нетронутый курган на окраине мегаполиса. По оценкам специалистов, захоронение было сделано больше 2500 лет назад – между V-II до нашей эры. Сейчас раскопки аварийного кургана проводятся в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

Ученые рассказали, что в кургане они обнаружили вооружение воина, а также несколько фрагментов железа, которые являются частью меча, и на нем же была изображена аппликация из золота. Из того же материала была сделана рукоятка меча и ножи, которые были деревянными и обтянутыми кожей. Эксперт отметил, что кинжал в захоронении был слабым по качеству, поскольку в своей практике он видел изделия из более прочного материала.

Фото: Zakon.kz

Судя по инвентарю, это однозначно не царь, а скорее, всего воин, возможно, из числа царской родни. В то время, если говорить о военной демократии, не было колоссального расслоения в обществе, поэтому я не могу говорить, что он принадлежал к какому-то сословию. Отмечу, что череп еще не изучен антропологами. По предварительной оценке, сохранности костей и самого черепа, а также по практическому отсутствию зубов и заросшей теменной кости на голове, это был мужчина старше 50 лет. Также во лбу мы видим дырку, что вполне может указывать на то, что он был убит. Старший научный сотрудник Объединения музеев города Алматы Мурат Нурпеисов

Эксперт отметил, что захоронение нетронутое, и этому свидетельствует найденная в кургане фурнитура одежды и оружие. Стоит отметить, что раскопки на окраине Алматы ведутся уже больше недели. Сам могильник известен с 70-х годов, всего на этой территории было найдено 9 захоронений, большую часть уже исследовали археологи, в ближайшее время вскроют оставшиеся 4 кургана.

Фото: Zakon.kz

Между тем директор Объединения музеев города Алматы Ляззат Сагындыкова отметила, что на территории города находится 161 памятник истории культуры, в том числе памятники археологии, которые взяты под государственную охрану.

Фото: Zakon.kz

Археологические раскопки у нас проводятся ежегодно по заказу Управления культуры города Алматы. В данном случае найденный курган по определению являлся аварийным, так как находился в охранной зоне линий электропередач. Поэтому памятник не может существовать в этой зоне, и по всем показателям мы должны были провести раскопки. Ляззат Сагындыкова

В конце беседы спикер отметила, что ежегодно Управление культуры Алматы выделяет средства на охранные раскопки. Их исследование специалисты намерены продолжать и дальше. А найденные в кургане элементы в ближайшее время будут переданы в фонд Музея истории города.

Автор: Дарига Турысбекова