Ситуация в Украине: новые атаки на Киев, ЕС увеличивает Украине военную помощь

Утром 17 октября центр Киева подвергся атаке беспилотников. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим с Россией, заявил президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что россияне, въезжающие в страну, проходят особую проверку.

ЕС увеличивает военную помощь для Украины до 3,1 млрд евро и запускает военную учебную миссию для украинских солдат, отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На фоне заявления Борреля власти Венгрии отказались выделять средства на подготовку украинских военных и участвовать в эскалации конфликта. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Будапешт настаивает на решении кризиса дипломатическим путем.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что частичная мобилизация в Москве завершена.

Минобороны Беларуси объявило, что из России в рамках региональной группировки войск прибудут около 170 танков и до ста орудий и минометов.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Израиль совершает ошибку, намереваясь поставлять оружие в Украину. По его мнению, этот шаг разрушит межгосударственные отношения с Россией.