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Ситуация в Украине: новые атаки на Киев, ЕС увеличивает Украине военную помощь

Ситуация в Украине 17 октября Фото: Facebook/Київська міська рада
Сергей Собянин объявил, что частичная мобилизация в Москве завершена, Венгрия отказывается обучать украинских военных, сообщает Zakon.kz.

  • Утром 17 октября центр Киева подвергся атаке беспилотников. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

  • Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим с Россией, заявил президент Грузии Саломе Зурабишвили.

  • Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что россияне, въезжающие в страну, проходят особую проверку.

  • ЕС увеличивает военную помощь для Украины до 3,1 млрд евро и запускает военную учебную миссию для украинских солдат, отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

  • На фоне заявления Борреля власти Венгрии отказались выделять средства на подготовку украинских военных и участвовать в эскалации конфликта. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Будапешт настаивает на решении кризиса дипломатическим путем.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что частичная мобилизация в Москве завершена.

  • Минобороны Беларуси объявило, что из России в рамках региональной группировки войск прибудут около 170 танков и до ста орудий и минометов.

  • Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Израиль совершает ошибку, намереваясь поставлять оружие в Украину. По его мнению, этот шаг разрушит межгосударственные отношения с Россией.

  • Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной. Формула обмена – 110 на 110.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Жозеп Боррель Майя Санду Европейский Союз Медведев Дмитрий Венгрия Молдова
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