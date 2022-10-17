Появились первые данные о количестве погибших при падении самолета в Ейске

По предварительным данным, при падении военного самолета на жилые дома в городе Ейске Краснодарского края в России погибли 4 человека и 10 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Информация о погибших и пострадавших при пожаре в жилом доме в Ейске после падения самолета уточняется, передает МЧС РФ.

Предварительно пострадало 17 квартир, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные власти, жителям 9-этажки, загоревшейся в Ейске после падения самолета, будет оказана вся необходимая поддержка.

Жильцы пострадавшего дома, куда упал самолет, отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура начала проверку по факту падения самолета в Ейске. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.

Ейск расположен на южном берегу Таганрогского залива, в северо-восточной части Азовского моря.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. После падения самолета в доме возник сильный пожар. Инцидент произошел при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались. В Минобороне РФ причиной крушения самолета назвали возгорание одного из двигателей при взлете.