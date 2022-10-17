Появились первые данные о количестве погибших при падении самолета в Ейске
Еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Информация о погибших и пострадавших при пожаре в жилом доме в Ейске после падения самолета уточняется, передает МЧС РФ.
Предварительно пострадало 17 квартир, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Как пишет ТАСС со ссылкой на местные власти, жителям 9-этажки, загоревшейся в Ейске после падения самолета, будет оказана вся необходимая поддержка.
Жильцы пострадавшего дома, куда упал самолет, отправлены в пункты временного размещения.
Прокуратура начала проверку по факту падения самолета в Ейске. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства.
Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.
Ейск расположен на южном берегу Таганрогского залива, в северо-восточной части Азовского моря.
Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. После падения самолета в доме возник сильный пожар. Инцидент произошел при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались. В Минобороне РФ причиной крушения самолета назвали возгорание одного из двигателей при взлете.