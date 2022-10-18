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Обломки упавшего в Ейске Су-34 потушены, эвакуация соседних домов отменена

Обломки потушены, эвакуация домов отменена Фото: mchs.gov.ru
Остатки истребителя-бомбардировщика Су-34, разбившегося в жилом квартале Ейска, потушили, а сам пожар локализовали, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Как сообщили коллеги из МЧС — остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован, – написал он.

Ранее оперштаб Краснодарского края заявлял об эвакуации жителей домов, соседних с пострадавшей девятиэтажкой.

Жильцы пострадавшего дома будут размещены в ближайших санаториях, их обеспечат всем необходимым, утверждал оперштаб. В охваченной огнем многоэтажке проживает около 600 человек.

Ранее МЧС РФ заявило, что погибли два человека, госпитализированы 15 человек. В краевой администрации чуть позже заявили, что погибли двое, пострадали 19 человек - из них четверо в тяжелом состоянии. Сообщается, что в числе пострадавших трое детей 8-10 лет.

По данным вице-губернатора, число погибших увеличилось до трех.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. После падения самолета в доме возник сильный пожар. Инцидент произошел при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались. В Минобороне РФ причиной крушения самолета назвали возгорание одного из двигателей при взлете.

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