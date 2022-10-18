Эндокринолог назвала простой способ быстрее похудеть

Ходьба – самый простой, дешевый и эффективный вид физической активности. О преимуществах пеших прогулок рассказала врач-эндокринолог, сообщает Zakon.kz.

По словам доктора медицинских наук Зухры Павловой, при ходьбе работают до 90% мышц.

В своем Telegram-канале она рассказала, что обычная скорость пешехода – 5 километров в час, и этого достаточно для оздоровительной ходьбы. Для усиления эффекта можно увеличить длину шага, с усилием разгибать руки, напрягать мышцы ног.

Мы все ходим практически с рождения, и этот вид деятельности не может нанести нам никакого урона. Разумеется, если у нас удобная обувь и в процессе мы пьем воду. А у кого варикоз, обязательно нужно носить компрессионные чулки. В них шагается легче и ноги не отекают. Доктор медицинских наук врач-эндокринолог Зухра Павлова

По ее словам, чтобы начать заниматься ходьбой эксперт рекомендует подготовиться сначала. Следует начинать с прогулочного шага и двигаться не быстрее 2-3 километров в час.

Если нет возможности ежедневно выполнять условную норму, то можно воспользоваться полезным лайфхаком. Павлова отмечает, что быть физически активным можно даже во время разговора по телефону. Для этого всего лишь нужно ходить во время разговора с собеседником.