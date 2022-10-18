Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Эндокринолог назвала простой способ быстрее похудеть

Эндокринолог назвала простой способ быстрее похудеть Фото: pixabay
Ходьба – самый простой, дешевый и эффективный вид физической активности. О преимуществах пеших прогулок рассказала врач-эндокринолог, сообщает Zakon.kz.

По словам доктора медицинских наук Зухры Павловой, при ходьбе работают до 90% мышц.

В своем Telegram-канале она рассказала, что обычная скорость пешехода – 5 километров в час, и этого достаточно для оздоровительной ходьбы. Для усиления эффекта можно увеличить длину шага, с усилием разгибать руки, напрягать мышцы ног.

Мы все ходим практически с рождения, и этот вид деятельности не может нанести нам никакого урона. Разумеется, если у нас удобная обувь и в процессе мы пьем воду. А у кого варикоз, обязательно нужно носить компрессионные чулки. В них шагается легче и ноги не отекают. Доктор медицинских наук врач-эндокринолог Зухра Павлова

По ее словам, чтобы начать заниматься ходьбой эксперт рекомендует подготовиться сначала. Следует начинать с прогулочного шага и двигаться не быстрее 2-3 километров в час.

Если нет возможности ежедневно выполнять условную норму, то можно воспользоваться полезным лайфхаком. Павлова отмечает, что быть физически активным можно даже во время разговора по телефону. Для этого всего лишь нужно ходить во время разговора с собеседником.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Диетолог назвал напиток, помогающий справиться со стрессом

Врачи Алматы рассказали, как иностранцам прикрепиться к поликлиникам

По степени опасности суставные заболевания приравниваются к онкологическим – профессор

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
дождь, осень
Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана
курсы валют
Курсы валют на 17 октября в обменниках Казахстана
сокращен перечень заочных специальностей среднего специального образования
В Казахстане сократили перечень специальностей, которые можно получить заочно
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления